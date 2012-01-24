Почистить запись выступления

ПрочееЗакрыт7 заявок186 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть много аудио-записей вебинаров.

Нужно почистить их от лишних вздохов пауз, задержек, прочих неуместных звуков, запинок автора.

Ищу ответственного человека, который умеет правильно и быстро редактировать подобные записи. Работой буду обеспечивать постоянно.Но если вы новичок и за плечами не так уж и много опыта, вы тоже можете попытать судьбу.

Свои предложения пишите только под проектом. Обязательно в предложении указывайте свое резюме или где его можно почитать, также ссылку на отзывы. Также указывайте цену за час отредактированного аудио и свой контактный скайп (все будет скрыто от других)

Будут рассматриваться только те заявки, которые будут наиболее полно соответствовать требованиям их подачи.

12 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
amkid
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$4
3 дня
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