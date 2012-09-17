Ведущие семинаров в онлайн формате

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка173 просмотра

Ищем ведущих (девушек, женщин) для ведения информационно-познавательной интернет-программы на тему психологии и здравомыслия (школа Алекса Яновского).

Обязательные требования:

1. наличие вебкамеры не ниже 2 МП

2. наличие головной гарнитуры для компьюетра (или микрофона и наушников)

3. наличие стабильной Интернет-связи не ниже 2 МБ/сек

4. грамотная речь, умение задавать вопросы

5. желание выступать, работать на публику

Возраст желательно от 25 лет до 35 лет.

Оплата 25 долларов в час.

Занятость 3 часа по 2 раза в неделю (вебинары проводятся в вечернее время, обычно с 18:00 мск)

Жду видеорезюме с Вами, а также вопросы по вакансии на [email protected]

13 лет назад
lyubsy
Любовь 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется обработать аудио- и видео материал

    Нужен специалист на регулярной основе для монтажа скринкастов, аудио и видео материалов. Желательно знание программ Аудасити, Камтазия и других программ по обработке мультимедия материалов. Напишите свои расценки и опыт.

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расшифровка ток-шоу

    $50

    Требуется один-два (максимум - три) человека со знанием украинского языка и высокой скоростью набора, желательно - с опытом работы в подобных проектах (грамотных, разбирающихся в теме и тэдэ, и тэпэ) для срочной расшифровки ток-шоу в ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сконвертировать видеофайл

    $10

    Объяснить чем открыть или чем сконвертировать такой вот файл в стандартный видеофайл. Все что известно - видео с камеры наружного наблюдения. Никакой информации о модели, типе камеры или еще чем-либо нет. Оригинальное расширение файла "._71"

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультант по скайпу

    $1000

    Требуется он-лайн консультант для консультирования людей по скайпу. Можно без опыта работы в сфере консультирования. Полное обучение. Требования: ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен менеджер для обзвона по Skype

    $250

    Нужен сотрудник для обзвона клиентской базы по Skype. Работа в будние дни с 11 до 16 часов. По готовому скрипту (вышлю исполнителю) прозвонить базу (файл с контактами вышлю). Оплата почасовая (100 рублей в час) + ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • DJ (Ведущий) на интернет-радио

    ТРЕБОВАНИЯ: Уверенный пользователь П.К. Хорошая речь, голос, произношение Хип-Хоп в крови Знание рэп исполнителей Интернет не медленнее 1мб.сек Голова полная идей Нормальный микрофон Skype ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тренер по английскому

    Требуется человек, отлично знающий английский, который сможет свободно общаться. Надо проводоить обучающие уроки по скайпу, то есть общаться на английском. Знающие морскую тематику приветствуются. Пишите цену за часовой урок.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется администратор на интернет-радиостанцию

    $50

    Требуется администратор на интернет – радиостанцию (touchfm.ru/ – наш сайт; все еще дорабатывается). Жанры: трас, прогрессив, хаус-прогрессив и т.п. Если ваш образ жизни связан с музыкой – это работа для вас. ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад