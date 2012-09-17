Нужен специалист на регулярной основе для монтажа скринкастов, аудио и видео материалов. Желательно знание программ Аудасити, Камтазия и других программ по обработке мультимедия материалов. Напишите свои расценки и опыт.
Ведущие семинаров в онлайн формате
Ищем ведущих (девушек, женщин) для ведения информационно-познавательной интернет-программы на тему психологии и здравомыслия (школа Алекса Яновского).
Обязательные требования:
1. наличие вебкамеры не ниже 2 МП
2. наличие головной гарнитуры для компьюетра (или микрофона и наушников)
3. наличие стабильной Интернет-связи не ниже 2 МБ/сек
4. грамотная речь, умение задавать вопросы
5. желание выступать, работать на публику
Возраст желательно от 25 лет до 35 лет.
Оплата 25 долларов в час.
Занятость 3 часа по 2 раза в неделю (вебинары проводятся в вечернее время, обычно с 18:00 мск)
Жду видеорезюме с Вами, а также вопросы по вакансии на [email protected]
Заявки фрилансеров
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