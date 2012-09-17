Ведущие семинаров в онлайн формате

Ищем ведущих (девушек, женщин) для ведения информационно-познавательной интернет-программы на тему психологии и здравомыслия (школа Алекса Яновского).

Обязательные требования:

1. наличие вебкамеры не ниже 2 МП

2. наличие головной гарнитуры для компьюетра (или микрофона и наушников)

3. наличие стабильной Интернет-связи не ниже 2 МБ/сек

4. грамотная речь, умение задавать вопросы

5. желание выступать, работать на публику

Возраст желательно от 25 лет до 35 лет.

Оплата 25 долларов в час.

Занятость 3 часа по 2 раза в неделю (вебинары проводятся в вечернее время, обычно с 18:00 мск)

Жду видеорезюме с Вами, а также вопросы по вакансии на [email protected]