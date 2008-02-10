Требуется разработка плеера для сайта, сайт основан на движке DLE. Встроенный плеер в DLE не показывает в браузерах IE и Oper'a , только в Mozilla Firefox , Требуется разработать и установить на движёк DLE плеер ...
Видео модуль
Требуется видео модуль для социальной сети. Аналог модуля вконтакте.
Заявки фрилансеров
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