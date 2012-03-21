Ввод текста с youtube и с аудио, работа на лето

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт12 заявок480 просмотров

Ввод текста с youtube и с аудио, работа на лето

Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура, СКС

Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении цены

Оплата вебмани или ЯД, деньги есть всегда, с оплатой НИКАКИХ проблем!

Слова паразиты, бекание и мекание пропускаете

НО…

Не надо пропускать и проглатывать слова, цифры — детали очень важны!

Если что-то не поняли, поставьте время и выделить кусок красным цветом

Тайминг не нужен, кроме мест, где Вы не поняли, не расслышали - смотрите выше про выделение

Цены в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО проставьте за один час расшифровки

Предложения без выставления цен я НЕ РАССМАТРИВАЮ и в переписку не вступаю — просто, увы, НЕТ времени

Реальные примеры видео в канале youtube wwwdcntru

Оформление

Если что-то не смогли расшифровать, то в тексте ставите время на красном фоне

В расшифровке указываете в начале ссылку и время расшифровки

Красным выделяете, что Вы слышите, но не уверены в расшифровке

Текст не надо гнать сплошняком и длинными абзатцами

Слова паразиты убираете

Выделите подзаголовки

Перед отправкой текста

1) проверьте не пропустили ли Вы слова и цифры — они очень важны

2) проверьте ошибки в Ворде — русский язык

P.S. В личку не пишите, все предложения просматриваю ОЧЕНЬ внимательно

Цены не выше 300 рублей за час расшифровки - объемы большие

13 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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