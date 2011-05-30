Анализ кредитного рынка Украины

ПрочееЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Мне нужно, провести анализ кредитного рынка Украины, в частность Днепропетровской области.

Проект, скорее всего для финансиста с образованием.

Объем статьи не лимитирован, может быть в любом виде. Главное, любой комментарий, любая мысль, должна подкрепляться ссылками на новости украинских изданий (интернет сми, интернет фин. изданий).

Цель: узнать в каком положении кредитный рынок в обозначеной географии, область кредитования - микрокредиты (не ипотека, не авто), кредиты на личные нужны (быть может бытовые), с рамками от 50 у.е. до 1000 у.е.

Стоимость обзора (статьи) - договорная. Данная статья интересна в качестве информации, не для размещение где-либо. Поэтому, чем она будет больше - тем отлично, можно сделать ввиде доклада (приветствуется) - с разделами. под категориями и т.д.

Нужно охватить полностью тематику: начиная от законодательства (кто может выдавать кредиты - ЧП, АО, ООО, ОАО, родные - зарубежные, оффшоры, уставной фонд, документы), и заканчивания статистикой - какие кредиты больше всего беруться (из тех рамок, что указал), проценты актуальные на рынке (на банковском, на мелком рынке - различные общества кредитные, но не банковские структуры), не пропустить моменты с процентным содержанием возвратов (не возвратов), статистику по полу (мужчина, женщина) и т.д.

Просьба не писать на icq, все свои мысли излагайте в заявке (они закрыты, их вижу только я и Вы). Если есть вопросы - личные сообщения открыты для всех. По срокам - доклад должен быть готов, 2 недели максимум. Если у Вас есть знакомые в банковских структурах - можно использовать их данные (если это не уборщики, и тех. персонал).

12 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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