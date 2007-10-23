Для учёных фрилансеров

Предоставлю работу людям знающим в совершенстве немецкий или английский язык. Немного о работе: Набираю персонал для удаленной работы на дому. ----------------------------------------------- Что нужно делать? Нужно будет звонить через систему Skype. ------------------------------------------------ Что нужно иметь для работы на дому? Нужно иметь: - Наушники с микрофоном - ...