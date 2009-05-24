Глубокий рерайт на 2000 символов.

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Завершен11 заявок435 просмотров

Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения.

Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Оплачивается объем исходного текста.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Внимание! Исполнитель должен быть знаком с тематикой!

Просьба в личку не писать.

Готовый текст без моего предварительно согласия на вашу работу не будет оплачен.

16 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранный исполнитель

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Как всегда, получил хороший глубокий рерайт. Спасибо.
Очень приятно работать с Артемом, заказчик знает что он хочет получить от исполнителя и всегда предоставляет четкое ТЗ оплата производится вовремя и в полном объеме, оговоренном заранее надеюсь на долгосрочное сотрудничество. С уважением, Евгения!

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je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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