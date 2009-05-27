Глубокий рерайт текстов по недвижимости

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Завершен59 заявок708 просмотров

Требуется глубокий и качественный рерайт статей по недвижимости.

Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Оплачивается объем исходного текста.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Просьба в личку не писать.

Требуется несколько исполнителей.

16 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Буквально через час получил отличный рерайт. За качество и оперативность - большое спасибо.
Прекрасный заказчик, четкое, понятное ТЗ, приемлемые сроки и своевременная оплата. Работа в удовольствие.
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$4
1 день
Как всегда, отличная работа.
Благодарна Артему за интересную работу. Всегда рада сотрудничеству с этим заказчиком!
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$3
1 день
Отличный рерайт, спасибо.
Без вопросов. Понятное задание, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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