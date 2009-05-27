Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения. Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Объем ...
Глубокий рерайт текстов по недвижимости
Требуется глубокий и качественный рерайт статей по недвижимости.
Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.
Оплачивается объем исходного текста.
Объем полученного текста должен быть не менее исходного.
Просьба в личку не писать.
Требуется несколько исполнителей.
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