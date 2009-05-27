Глубокий рерайт текстов по недвижимости

Требуется глубокий и качественный рерайт статей по недвижимости.

Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Оплачивается объем исходного текста.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Просьба в личку не писать.

Требуется несколько исполнителей.