Необходимо скачать несколько роликов с youtube.com.
Написание / печатание текста с бумаги
4 страницы А4
Напечатать в ворде со сканированного текста написанного от руки.
Почерк крупный - не бойтесь.
Пример приложен.
Заявки фрилансеров
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