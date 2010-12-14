Написать бизнес план по работающему проекту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка143 просмотра

Нужно написать что то вроде бизнес плана на проект по подобию mix market. Тематика проекта "Партнёрская система, которая объединяла бы интернет-магазины по тематикам и которые веб мастера могли бы раскручивать, путём размещения у себя на сайте xml прайсов, ссылок, баннеров. А также создавать свои интернет магазины на базе xml баз, предоставляемых партнёрской программой". Дать более менее полное описание всем этапам работы партнёрской программы, то есть дать подробное описание работы системы mix market. Оплата 20$ за подробный отчёт.

14 лет назад
cubahubbard
Петрова 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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