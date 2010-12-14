На одном листе 10 - 15 слов в схемах, нужно их перевести и оформить внизу листа легендой. Оплата 3 $ за 1 лист. Оплата в течении 30 дней. Дата сдачи 22,01,2011 к 17,00 (вечер)
Написать бизнес план по работающему проекту
Нужно написать что то вроде бизнес плана на проект по подобию mix market. Тематика проекта "Партнёрская система, которая объединяла бы интернет-магазины по тематикам и которые веб мастера могли бы раскручивать, путём размещения у себя на сайте xml прайсов, ссылок, баннеров. А также создавать свои интернет магазины на базе xml баз, предоставляемых партнёрской программой". Дать более менее полное описание всем этапам работы партнёрской программы, то есть дать подробное описание работы системы mix market. Оплата 20$ за подробный отчёт.
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