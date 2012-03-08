Отчет по практике

ПрочееЗакрыт1 заявка144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

отчет по производственной практике в банке Открытие

Предлагайте цену.

12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Тексты по логистике

    Надо раскрыть вопросы: 1. Анализ развития терминалов России. 2. Как определить норму запаса по любому виду продукции на предприятии. По 1 странице на каждый вопрос. На работу будет 3 дня. Примерный бюджет: 400р.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проверить орфографию

    Здравствуйте, нужно проверить орфографию сайта http://123796.tyres.web.hosting-test.net/ найти ошибки орфорафии и сообщить в отчете на каких страницах и где

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Собрать в таблицу московские инет-магазины

    Нужно сделать следующее: в каждом округе Москвы (кроме Зеленограда) найти по 10 интернет-магазинов, которые отвечают вот этим параметрам: 1. Торгуют преимущественно некрупной бытовой электроникой (телефоны, гаджеты, планшеты, etc.) 2. НЕ заточены под какой-то конкретный бренд (apple, etc.) 3. НЕ ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Набор текста

    $50

    Аккуратно набрать тексты из вложения. Должно получиться 6 документов MS Word с названиями 1.jpg, 2.jpg и т.д. ВНИМАНИЕ! не нужно предлагать сделать работу за отзыв. не нужно выполнять задание без моего предварительного согласия. Отписывайтесь в проекте с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием цены ...

    Прочее44 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать ТЗ под готовый сайт

    $10

    Требуется написать ТЗ под этот сайт: http://www.weblancer.net/users/Sh1ning/portfolio/1404387.html#item Плачу 10$. Нужно срочно. Мне не нужно детальное ТЗ, необходимо пробежаться по визуальной части и основным элементам сайта.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение с клиентами в соц. сети

    Работа заключается в отправке шаблонных сообщений и дальнейшая беседа по шаблонам. Требования: 5-6 часов времени в день быстрообучаемость ответственность адекватность ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перезаполнить сайт со старого в новый (joomla)

    нужно отсюда www_citystroy_kz перенести весь контент сюда www_new_citystroy_kz новый сайт на джумле если говорить о каталогах вот этих http://citystroy.kz/bn.htm то они должны стать вот такими http://new.citystroy.kz/index.php?option=com_flippingbook&amp;view=book&amp;id=1&amp;page=1&amp;Itemid=7 там в старом сайте все эти картинки отдельными файликами лежат в ...

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад