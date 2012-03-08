Отчет по практике

Надо раскрыть вопросы: 1. Анализ развития терминалов России. 2. Как определить норму запаса по любому виду продукции на предприятии. По 1 странице на каждый вопрос. На работу будет 3 дня. Примерный бюджет: 400р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
отчет по производственной практике в банке Открытие
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