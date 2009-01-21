Срочный рерайт - очень срочно!

ПрочееЗавершен5 заявок299 просмотров
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Здравствуйте!

Необходим рерайт нескольких разделов одного сайта с тематикой ВЭД.

Пишите в icq 201610

Только способным немедленно приступить к работе.

15 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
+100 БАЛЛОВ! Бывают моменты, когда начинается разочарование в работе. Бесконечная череда обломов, безответственных работников, потерянных предоплат и прочих радостей. Когда хочется поверить во всех богов, лишь бы это закончилось. В этот момент приходит такой лучик света как Леночка и невероятным образом справляется с непростым заданием в самое короткое время, соглашается подождать пока не утвердит заказчик и даже подбадривает во всем. Ленчику бесконечно благодарен и мечтаю, чтобы она работала со мной и по другим проектам. Все - некогда больше писать, пойду её умолять взяться за следующий заказ. Спасибо!
Отличный позитивный заказчик. Приятный и в работе и в общении. Вежливый, с четкими задачами. Оплата точно в срок и даже с премией. В общем от работы один позитив. Работаем дальше.
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