Срочный рерайт - очень срочно!

+100 БАЛЛОВ! Бывают моменты, когда начинается разочарование в работе. Бесконечная череда обломов, безответственных работников, потерянных предоплат и прочих радостей. Когда хочется поверить во всех богов, лишь бы это закончилось. В этот момент приходит такой лучик света как Леночка и невероятным образом справляется с непростым заданием в самое короткое время, соглашается подождать пока не утвердит заказчик и даже подбадривает во всем. Ленчику бесконечно благодарен и мечтаю, чтобы она работала со мной и по другим проектам. Все - некогда больше писать, пойду её умолять взяться за следующий заказ. Спасибо!