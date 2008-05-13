Тексты азербайджанских песен

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен8 заявок487 просмотров

Нужен человек, который сможет или найти или написать тексты азербайджанских песен на английском транслите. Песен порядка 50. Эту работу нужно сделать в кратчайшие сроки

17 лет назад
Karaoke
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$7
Просто Супер. Сделала всю работу в срок. Очень приятная в общение. Претензий к качеству работы, вообще ни каких. Буду и в дальнейшем обращаться за помощью к Марии!
Было безумно приятно работать на этого заказчика, который не заставил сомневаться ни в своей надежности, ни в своей порядочности.

Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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