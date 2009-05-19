Консультаци по установке и настройке OPENVPN

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Завершен7 заявок203 просмотра

Нужен консультаци по установки и настройке openvpn на vds

16 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

reaper
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Получил полную консультацию и помощь на настройке OPENVPN на VDS для ОС FreeBSD . Приятно работать когда видно что человек разбирается в вопросе и может в доступной форме все обьяснить даже чайнику. Очень доволен.
Прекрасный заказчик, как по терпению в работе с исполнителем, так и по финансовым вопросам. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

reaper
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад