Есть 2 HYIP скрипта, надо Залить любой из этих HYIP скрипта на сервер(в одном инструкция прилагается на английском). Можно делать по своему опыту, главное, чтоб работало. Задача в своем роде очень проста. Все материалы и ...
Настройка АТС Panasonic KX-TEM824
Имеется 3 телефонных номера (один из которых многоканальный) и АТС Panasonic KX-TEM824.
Задача:
- настроить АТС по предложенной схеме (по возможности эту схему улучшить или дополнить)
- научить вносить изменения в телефонную книгу АТС и телефонов
- провести ликбез по пользованию АТС
Офис в Москве.
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