Перенести безболезненно сайт с укоза на дле.

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Закрыт9 заявок238 просмотров

Сайт на укозе, появилась необходимость его перенести на DLE

Цена вопроса и время исполнения?

Прошу указывать в теме.

Предложения в асю: 3777-177

DLE
16 лет назад
invent22
Alexandr 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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