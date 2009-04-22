Убрать вирус с сайта, убрать ошибки
Перенести безболезненно сайт с укоза на дле.
Сайт на укозе, появилась необходимость его перенести на DLE
Цена вопроса и время исполнения?
Прошу указывать в теме.
Предложения в асю: 3777-177
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен консультаци по установки и настройке openvpn на vdsЗавершен16 лет назад
- $50
Нужен специалист для настройки правильной печати HP Photosmart D5363. Печатуем фотографии А5. Проблема в том, что он печатует только центр фотографии. Остальные места оставаются за пределами. Например на фото человек, при причети ...Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо удаление вирусов/троянов из файла без потери функциональности. Дополнительную информацию вышлю. Файл здесь: http://rapidshare.com/files/231591263/MassSender.rar.html либо здесь: http://ifolder.ru/12051351Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Что-то с базой мускул - нужно починить. http://www.tvoymarket.ru/ аська 1332814 ----- MySQL Error! ------------------------ The Error returned was: Can't connect to local MySQL server through ...Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна помощь в регистрации хостинга. Подробности в аське 430605884Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо установить на сайт book-portal.ru скрипт для ротации баннеров phpAdsNew-2.0.7 русскую локализацию/Завершен16 лет назад
Помогите настроить программу AllSubmitter на автоматическую регистрацию в каталогахЗавершен16 лет назад
Очень прошу помочь восстановить *.tmp файл, документ удалили, undelete помог найти и восстановить только этот файл.Завершен16 лет назад
Прикупил себе небольшой сервачок. На нем висит контроллер MegaRaid SAS 8208ELP. Все настроил, залогинился в панель для управления дисками и начал работать с винчестерами. Заредил визард, все настроил так, как было сказано ...Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад