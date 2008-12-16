Наметку на идею дам в личку, человеку имеющему опыт разработки ТЗ и работы с соцсетями. От вас попрошу на мою идею рассказать свое видение, после чего выбираю вас исполнителем. И работаем до разработки проекта для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима подготовка технорабочего проекта по внедрению:
Microsoft System Center Operations Manager 2007
Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007
Требования:
Документация должна быть оформлена в соответствии с РД 50-34.698-90
Бюджет и детали обсуждаются.
ICQ: 116930509
tmn1[собачка ]yandex.ru
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