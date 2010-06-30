Помощник-ассистент на разные работы

Надо добавлять рекламные материалы в beta.novoteka.ru Работа 4 часа в день. Минимальные навыки редактирования фоток необходимы. Надо подбирать и редактировать фотки, писать текста и загонять в систему. При работе 4 часа в день от вас требуется до 50 ...