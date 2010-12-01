Удаленный аудит безопасности серверов

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Аудит безопасности внешних серверов сети, проверка на устойчивость к атакам из интернета, написание отчета. Методы проверки - ваши. Цена - тоже Ваша. После нескольких заявок приходится писать дополнение. Сервера не нужно взламывать - нужно указать на пробелы в защите и способы их устранения. Очень обидно когда просят 100$ за обычный скан безопасности программой типа nessus. Поэтому в заявке прошу сразу указывать как и что будет делаться.

14 лет назад
brunswick
Даниил 
42 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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