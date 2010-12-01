Удаленный аудит безопасности серверов

Аудит безопасности внешних серверов сети, проверка на устойчивость к атакам из интернета, написание отчета. Методы проверки - ваши. Цена - тоже Ваша. После нескольких заявок приходится писать дополнение. Сервера не нужно взламывать - нужно указать на пробелы в защите и способы их устранения. Очень обидно когда просят 100$ за обычный скан безопасности программой типа nessus. Поэтому в заявке прошу сразу указывать как и что будет делаться.