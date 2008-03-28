Есть 100-150 дисков CD-R. Поверхность - printable. (для струйной печати). Нужно напечатать изображение на дисках. Макет есть в кореле и в Епсон Принт СД. Нужна цена за 100 и 150 дисков. Спасибо. Жду. Хотелось бы ...
Регистрация сайта на досках
Интересует ручная регистрация сайта на украинских рейтинговых "живых" досках объявлений и каталогах. Интересует стоимость и сроки реализации
Заявки фрилансеров
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