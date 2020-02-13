Мотивационное письмо

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Нужно написать 2 мотивационных письма на 2 языках. Русский и английский. Уникальность 98-100%

4 года назад
aliaksei1
32 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
borichevskyd
Денис 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Приятно было работать. Быстро выходит на связь, а также оперативно делает работу. Сделал быстрее оговоренных сроков. Быстро вносит изменения.
Добросовестный заказчик. Всегда на связи, готов к рассмотрению сразу нескольких вариантов, идет на контакт, объективный критик. Рекомендую.