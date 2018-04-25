aliaksei1

Алексей Кушнир aliaksei1

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Резюме и мотивационное письмо IT.

    Требуется опытный HR для составления резюме и мотивационного письма для IT-специалиста. Задача включает в себя создание привлекательных документов, соответствующих требованиям отрасли. Ожидается профессиональный подход и знание актуальных тенденций в рекрутинге.

    Рекрутинг (HR)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн квартиры

    Разработка дизайн проекта.  Площадь 60м2 Этаж 1  Задача сделать 3 комнаты :  1) технический и планировочный дизайн.  2) Визуализация Для начала сбросьте схематичное планировочное решение. Как разделены ...

    Интерьеры и Экстерьеры23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу ментора

    Добрый день, ищу ментора. Цель подтянуть знания в программировании для получения оффера.  Стэк технологий: HTML, CSS, JS,React.  Курсы это кончено хорошо, но хочется найти человека с опытом и индивидуальным подходом. Пишите, если ...

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать логотип

    Нужно сделать логотип кондитерской. Кондитерская работает онлайн. Логотип будет размещаться в инстаграм и в будующем на сайте.  Основная тематика - имбирные пряники, печенье и тортики.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн комнаты

    Уважаемые исполнители! Нужно сделать дизайн комнаты.Функиция комнаты- с одной стороны зал, где можно посидеть уютно с гостями, с другой стороны вечером переформатируется в спальню с удобным спальным местом на 2 человека. Фото паланировки ...

    Интерьеры и Экстерьеры18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать макет визитки

    Дорогие исполнители,  нужно отрисовать макет визитки. С одной стороны логотип (лого уже готов в векторе) с другой стороны 6 равных разноцветных квадратов на весь размер визитки с информацией. Ничего самим придумывать не надо, просто сделать ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка Логотипа

    Нужно разработать логотип для магазина кроссовок. Каких-то конкретных пожеланий нету. Приветствуем свободный полет ваших мыслей. Название магазина Sneakers Bro

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

borichevskyd
Денис 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Мотивационное письмо
Добросовестный заказчик. Всегда на связи, готов к рассмотрению сразу нескольких вариантов, идет на контакт, объективный критик. Рекомендую.
Приятно было работать. Быстро выходит на связь, а также оперативно делает работу. Сделал быстрее оговоренных сроков. Быстро вносит изменения.
Ответный отзыв
CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать макет визитки
Отличный заказчик. Оплата сразу, всегда на связи, всё поясняет. Было приятно выполнить заказ. Рекомендую.
Рекомендую сотрудничество с Дмитрием. Четко понимает цели и задачи. Быстро выходит на связь. Работу делает качественно, если что-то не устраивает, вносит изменения в работу. Много способов оплаты. В будущем буду обращаться еще.
Ответный отзыв
andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Разработка Логотипа
Рекомендую, Алексея к сотрудничеству. Быстрая обратная связь, конкретные предложения и понимание, что нужно клиенту. С такими людьми всегда просто и приятно сотрудничать. Желаю успеха в вашем предприятии , Алексей!
Было приятно сотрудничать с Андреем. Еще до начала работы сбросил пару эскизов и дал понять, что мы на одной волне. Наброски, примеры и эскизы делает реально быстро. Всегда готов доработать и пересмотреть свою работу. Коммуникация - 10 баллов. Отвечает в течении 2 минут после отправки сообщений. Рекомендую.
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