Требуется опытный HR для составления резюме и мотивационного письма для IT-специалиста. Задача включает в себя создание привлекательных документов, соответствующих требованиям отрасли. Ожидается профессиональный подход и знание актуальных тенденций в рекрутинге.
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Разработка дизайн проекта. Площадь 60м2 Этаж 1 Задача сделать 3 комнаты : 1) технический и планировочный дизайн. 2) Визуализация Для начала сбросьте схематичное планировочное решение. Как разделены ...Интерьеры и Экстерьеры23 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, ищу ментора. Цель подтянуть знания в программировании для получения оффера. Стэк технологий: HTML, CSS, JS,React. Курсы это кончено хорошо, но хочется найти человека с опытом и индивидуальным подходом. Пишите, если ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 2 мотивационных письма на 2 языках. Русский и английский. Уникальность 98-100%Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать логотип кондитерской. Кондитерская работает онлайн. Логотип будет размещаться в инстаграм и в будующем на сайте. Основная тематика - имбирные пряники, печенье и тортики.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Уважаемые исполнители! Нужно сделать дизайн комнаты.Функиция комнаты- с одной стороны зал, где можно посидеть уютно с гостями, с другой стороны вечером переформатируется в спальню с удобным спальным местом на 2 человека. Фото паланировки ...Интерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить таргетинговую рекламу в инстаграмме. Магазин Кроссовок. Пишите ваши предложения. Обсудим. Срочно.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Дорогие исполнители, нужно отрисовать макет визитки. С одной стороны логотип (лого уже готов в векторе) с другой стороны 6 равных разноцветных квадратов на весь размер визитки с информацией. Ничего самим придумывать не надо, просто сделать ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно настроить таргетинговую рекламу для повышения трафика и увеличения числа продаж. Найти ЦА. Сфера: магазин кроссовок.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать логотип для магазина кроссовок. Каких-то конкретных пожеланий нету. Приветствуем свободный полет ваших мыслей. Название магазина Sneakers BroЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад