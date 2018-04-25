Было приятно сотрудничать с Андреем. Еще до начала работы сбросил пару эскизов и дал понять, что мы на одной волне. Наброски, примеры и эскизы делает реально быстро. Всегда готов доработать и пересмотреть свою работу. Коммуникация - 10 баллов. Отвечает в течении 2 минут после отправки сообщений. Рекомендую.