Здравствуйте, нужно написать 10 живых отзывов к моим продуктам. Есть у меня 5 продуктов и нужно в хаотичном порядке написать 10 отзывов на 5 продуктов (некоторые продукты по 3 отзыва некоторые по одному отзыву. Что бы не было так что к 5 продуктам = по 2 отзыва. Нужно хаотично)

Ссылки на продукты найдете в файле. Нужно не то что бы уникальность, главное что бы он был живой отзыв и правдоподобный. По знакам тут уже смотрите сами но не нужно прям писать отзыв на 3000 символов :)

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