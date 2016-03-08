Нужен продающий текст для товара "Браслет Бяньши" (информация о товаре http://byanshi.net/ ) объемом 4500-5000 символов б.п. Текст о том, как товар способствует заживлению переломов костей, трещин, растяжений и различных травм. Бюджет - 1500 ...
Написать 23 текста для мебельного интернет магазина
Требуется написать 23 текстов для мебельного интернет-магазина.
Объем знаков: от 1000 до 2000.
Ключевые фразы и полное техническое задание прилагается.
Нужно сделать до среды (9 марта).
Оставляйте заявки и цены.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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