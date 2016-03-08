Написать 23 текста для мебельного интернет магазина

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Завершен3 заявки209 просмотров

Требуется написать 23 текстов для мебельного интернет-магазина.

Объем знаков: от 1000 до 2000.

Ключевые фразы и полное техническое задание прилагается.

Нужно сделать до среды (9 марта).

Оставляйте заявки и цены.

Спасибо.

9 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$40
3 дня
Спасибо Ольге за отличные тексты, получил то, что и хотел. Буду заказывать еще.
Плодотворно поработали с Дмитрием! Заказчик с опытом, который действительно знает, что ему нужно. Общение на уровне, оплата в срок. С удовольствием продолжу сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад