Написать продающий текст

Продающие текстыЗавершен22 заявки559 просмотров
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Необходимо написать текст для описания товаров, направление система охранно-пожарной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, структурированные кабельные сети, комплекс инженерно-технических средств охраны. На сайте поставщика есть описание к каждой позиции, ее берем за основу, но перерабатываем так, чтобы этот текст можно было использовать для продвижения нашего сайта. 

3 года назад
guest_16133873098386
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$10
1 день
Хороший специалист, выполняет работу с учетом всех пожеланий заказчика. Планируем и в дальнейшем сотрудничать с Александром!
Спасибо за проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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