Написать продающий текст

Необходимо написать текст для описания товаров, направление система охранно-пожарной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, структурированные кабельные сети, комплекс инженерно-технических средств охраны. На сайте поставщика есть описание к каждой позиции, ее берем за основу, но перерабатываем так, чтобы этот текст можно было использовать для продвижения нашего сайта.