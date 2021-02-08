B2B текст для презентации

Нужно сделать из имеющегося текста выразительный аналог на 10-11 предложений средней длины. В прикреплённых добавлен текст, который войдёт в рекламу акции для соц. сетей. Нужно его переписать так, чтобы он выглядел как другой текст, но имел то же ...
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Здравствуйте. Необходимо подготовить b2b текст для поверпоинт презентации. Слайдов примерно 10. Все материалы и тексты имеются. Если работаете в поверпоинте - будет плюсом. Оплата - как одобрит директор (без предоплаты).
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