Написание цепочки писем

Т3 Нужно написать сео текста. Объем текста для каждой страницы должен быть не менее 2000 символов, лучше 2500 с. ( Примерно) Для портфолио можно 1000 – 1500 символов. Текст должен быть читабельным и со смыслом! [b]Уникальность каждого текста ...