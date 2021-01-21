Написание цепочки писем

разрабатываем новый сайт и для нас новую концепцию услуги дизайн проекты и ремонтные работы , комплексный подход , . за основу берем другую компанию нужны тексты и нужно 5 баннеров - заголовков по 2- ...
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Добрый день интересует написание цепочки писим для клиента на почту и чат бот
Почта 3 письма програва при регистрации
Цепочка 3 писем продающих
Сколько будес стоить .
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