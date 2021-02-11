Дожимная цепочка писем для онлайн школы

Добрый День! Необходимо написать продающий текст для презентации ООО РусФиш, г. Новосибирск. Наброски текста в файле + карточка товара, что мы продаем. Компания занимается рыбной продукцией из экологически чистых точек России, рыба, дичь,ягоды грибы, консервы.. Текст должен быть вкусный,креативный ...
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Приветствую Вас, Коллеги!
Необходимо написать самим или сделать рерайт существующей цепочки дожимных писем (пример конкурентов) для онлайн школы.
Ниша: Кожевенное ремесло
Другими словами работа с возражениями.
Темы на скриншоте.
Интересуют сроки и цена :)
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