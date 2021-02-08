Огненная мотивация , финансы, деньги успех

$6
Продающие текстыЗакрыт15 заявок509 просмотров
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Здравствуйте, необходимо составить огненную, мотивационную речь для блога, (не книжным языком, и не официальным) используя интересные жизненные примеры 3 миллиардеров как Чак Фини, итд.... хронометраж речи 15мин. Текст должен быть оригинальным.

3 года назад
Goldtau
Мадияр 
41 годКазахстан
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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