Продающий майл в честь 14 февраля

# 1 — $ 5

Нужно сделать из имеющегося текста выразительный аналог на 10-11 предложений средней длины.

В прикреплённых добавлен текст, который войдёт в рекламу акции для соц. сетей.

Нужно его переписать так, чтобы он выглядел как другой текст, но имел то же акционное предложение.

Основой смысл:

Реклама для салона красоты занимающаяся перманентным макияжем

14 февраля в Эстонии это день друга, в честь праздника проводится акция описанная в документе

Нужно немного красиво расписать про дружбу и интегрировать предложение из документа

Спасибо.