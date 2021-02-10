Продающий текст (клининговые услуги)

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Нужен продающий текст для страницы услуги (подробности в файле). Хотелось бы в заявках видеть ссылки на примеры ваших продающих текстов. В идеале - написание в отклике хотя бы совсем маленького абзаца по нашей теме. Так будет проще принять решение.
В тексте нужно будет органично вписать ключевые слова (конечному исполнителю скинем файл).
Если устроит качество - будем передавать в работу другие темы.
По цене: не дороже 1,3$ за 1К знак.
Объем текста - какой получится, но не более 5000 знаков.
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