Продающий текст (клининговые услуги)

Нужен продающий текст для страницы услуги (подробности в файле). Хотелось бы в заявках видеть ссылки на примеры ваших продающих текстов. В идеале - написание в отклике хотя бы совсем маленького абзаца по нашей теме. Так будет проще принять решение.

В тексте нужно будет органично вписать ключевые слова (конечному исполнителю скинем файл).

Если устроит качество - будем передавать в работу другие темы.

По цене: не дороже 1,3$ за 1К знак.

Объем текста - какой получится, но не более 5000 знаков.