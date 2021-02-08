Нужен копирайтер для рекламного украиноязычного текста!

Есть описание на упаковке, есть исходные данные по компонентам и свойствам косметического средства, из этого нужно сделать красивое продающее описание для сайта. До 1000 символов. Также важно красиво вписать ключевые слова для поиска
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Нужно написать рекламный пост для украинского телеграм-канала про литературу и лигвистику.
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