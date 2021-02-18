Продаваемый текст об отдыхе в Турции

Нужно сделать из имеющегося текста выразительный аналог на 10-11 предложений средней длины. В прикреплённых добавлен текст, который войдёт в рекламу акции для соц. сетей. Нужно его переписать так, чтобы он выглядел как другой текст, но имел то же ...