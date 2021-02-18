Продаваемый текст об отдыхе в Турции

Продающие текстыЗавершен17 заявок689 просмотров
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Нужен продаваемый текст, о том что ковид, ковидом, а отдыхать хочется.

Предлагаем отдых в г. Кушадасы (добавить краткую историю о городе и преимущества города, погода и др.)

  • Сдаются в аренду премиум класса квартиры, дома, виллы. Недвижимость есть с бассейном и без. С камином для приготовления барбекю. Местоположение недвижимости разное на любой вкус на первой, второй и третей береговой.
  • Также мы индивидуально можем предоставить трансфер с аэропорта Стамбул, Бодрум, Измир. Также можем встретить с автостанции в Кушадасах.
  • Мы можем организовать частные экскурсий, где гид подстроится под запросы клиента, а не пакетные туры.
3 года назад
Anetka1304
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$12
1 день
Задание выполнено качественно и быстрее указанных сроков. Приятная в общении, все очень понравилось. Буду сотрудничать еще )
Очень приятное общение, чёткая постановка задачи, поработали ко взаимному удовольствию, спасибо :)
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