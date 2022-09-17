Нужно написать рекламный пост. Цель: Привлечь аудиторию на бота, в котором будет проходить прогрев. Тема: Как зарабатывать на зарубежном фрилансе в 2022 году.

Вести нужно будет на бота для прогрева аудитории. От вас требуются кейсы в ниши фриланса и образовании. Количество правок: до получение хорошей конверсии.