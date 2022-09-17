Написать рекламный пост для телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт10 заявок479 просмотров

Нужно написать рекламный пост. Цель: Привлечь аудиторию на бота, в котором будет проходить прогрев. Тема: Как зарабатывать на зарубежном фрилансе в 2022 году.

Вести нужно будет на бота для прогрева аудитории. От вас требуются кейсы в ниши фриланса и образовании. Количество правок: до получение хорошей конверсии.

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