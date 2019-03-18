Научно-техническая статья.

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Требуется написание научно технической статьи по теме упаковочных материалов. В частности по теме инноваций в области стретч-плёнок.

Тенденции развития рынка плёнок, преимущества инновационных тонких плёнок. Ссылки на зарубежную литературу желательно. Примерный образец статьи есть. Но нужна статья с актуальной информацией и последними тенденциями.

5 лет назад
guest_1545036062943
5 лет в сервисе
Был
4 года назад