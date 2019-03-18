Тексты по такелажным работам - 16 шт.

$2
Продающие текстыЗавершен6 заявок254 просмотра
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Необходимо написать грамотные тексты по такелажным работам - будет подробное ТЗ и ссылки на конкурентов в качестве источников.

Обязательные требования:

- грамотные

- легко читаемые тексты

- деление текстов на абзацы, подзаголовки, списки.

Указывайте, пожалуйста, примеры своих работ и цену за 1000 символов.

Не рассматриваются предложения дороже 2$ за 1000 символов.

5 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$50
5 дней
WMZ
Понравилось работать с Алексеем, все тексты написаны хорошо, грамотно и очень быстро. Рекомендую!
Приятный человек и Заказчик! Был рад сотрудничеству! Только положительные эмоции и рекомендации!
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