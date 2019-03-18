Тексты по такелажным работам - 16 шт.

Здравствуйте, нужен крутой человек который генерирует продающий текст. Это будут статистические страницы на которых я буду выводить информацию о своих услугах. Каждая страница на отдельной странице. Вы должны очень хорошо владеть [b]СЛОВОМ[/b] - ибо это самый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать грамотные тексты по такелажным работам - будет подробное ТЗ и ссылки на конкурентов в качестве источников.
Обязательные требования:
- грамотные
- легко читаемые тексты
- деление текстов на абзацы, подзаголовки, списки.
Указывайте, пожалуйста, примеры своих работ и цену за 1000 символов.
Не рассматриваются предложения дороже 2$ за 1000 символов.
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