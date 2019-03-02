Написать текст и создать картинки

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Нужно написать текст и к тексту создать картинки
Тема текста: Безопасная сделка
Пример в прикрепленных файлах
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