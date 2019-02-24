Написать 4 объявления для авито на тему клининга

Продающие текстыЗакрыт21 заявка266 просмотров
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нужно написать объявления для клининговой компании:

1. химчистка диванов, ковров, штор

2. послестроительная уборка

3. генеральная уборка

4. поддерживающая уборка

5 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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