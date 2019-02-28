Продающий копирайт

Есть одна бизнес идея. Ее надо красиво упаковать (сформулировать утп и преимущества) и написать 1) продающую листовку, которая будет вручаться ЦА с краткими описанием того почему надо воспользоваться данным предложением. 2) Текст на сайт, который подтолкнет окончательно ...