Нужен креативный текст

Продающие текстыЗавершен7 заявок178 просмотров
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Мне нужен креативный рассказ от первого лица на заданную тему. Все детали в личной переписке.

Обращаю внимание что мне нужна именно интересно написанная, эмоциональная история. Ничего общего со стандартными сеошными текстами, плотностью ключевых слов, заголовками и т.д.

Это вольный рассказ, но он должен быть качественный. Желательно иметь уже подобный опыт.

5 лет назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$30
5 дней
WMZ
Отличный исполнитель. Сразу понял задачу и выполнил в срок!
Четкая постановка задачи, оперативное решение текущих вопросов, оплата в полном объеме без задержек. Рекомендую!
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