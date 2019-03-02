Нужен креативный текст

Мне нужен креативный рассказ от первого лица на заданную тему. Все детали в личной переписке.

Обращаю внимание что мне нужна именно интересно написанная, эмоциональная история. Ничего общего со стандартными сеошными текстами, плотностью ключевых слов, заголовками и т.д.

Это вольный рассказ, но он должен быть качественный. Желательно иметь уже подобный опыт.