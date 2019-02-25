Копірайтер ІТ тематика

Для написания социально-спортивного проекта необходимо отредактировать текст «социальной значимости проекта». Проект пишется для участия в президентском Гранте. Вот что мы написали: Эффект большого города. Чем больше город, тем больше соблазнов.С развитием технологий и цифроизации жизни, общение всё больше ...