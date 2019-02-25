Копірайтер ІТ тематика

Здравствуйте, нужно написать 10 живых отзывов к моим продуктам. Есть у меня 5 продуктов и нужно в хаотичном порядке написать 10 отзывов на 5 продуктов (некоторые продукты по 3 отзыва некоторые по одному отзыву. Что ...
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Потрібно написати/відкоректовути декілька текстів, тематика іт - розробка програмного забезпечення
виконавець з України
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