Нужен маркетолог + копирайтер

Здравствуйте, нужно написать 10 живых отзывов к моим продуктам. Есть у меня 5 продуктов и нужно в хаотичном порядке написать 10 отзывов на 5 продуктов (некоторые продукты по 3 отзыва некоторые по одному отзыву. Что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одна бизнес идея. Ее надо красиво упаковать (сформулировать утп и преимущества) и написать
1) продающую листовку, которая будет вручаться ЦА с краткими описанием того почему надо воспользоваться данным предложением.
2) Текст на сайт, который подтолкнет окончательно к действию.
Оно просто 2 этапное и надо, что бы человеку было интересно дойти до конца.
В целом это сайт продажник.
Проблема, что ЦА не всегда с компом дружит, а надо загружать фотки и делать какие то действия.
Может подскажите как можно это обойти или обыграть.
Что требуется от Вас
1) изучить 2 сайта (лендинга) и понять, что из себя представляет продаваемая услуга
2) Выслушать идею по поводу того, как я продвигать это думаю
3) оценить и дать свой комментарии. Тут как раз интересен именно взгляд маркетолога и знания.
4) помочь упаковать идею продвижения и саму услугу.
5) написать текст листовки a4 или двойной a4 тут Ваш опыт опять же нужен
6) приготовить текст на посадочную страницу под этих людей.
С вас оценка бюджета.
Я понимаю, что тяжело оценить фронт работы не зная его. Но тут я не хочу всю идею выкладывать.
Берем из расчета затраченного времени.
подготовка 3-4 часа
написания 2 текстов (по 2-4 листа А4)
Консультация.
Мне надо понять порядок цен, что бы понимать фронт затрат
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