Нужен маркетолог + копирайтер

Есть одна бизнес идея. Ее надо красиво упаковать (сформулировать утп и преимущества) и написать

1) продающую листовку, которая будет вручаться ЦА с краткими описанием того почему надо воспользоваться данным предложением.

2) Текст на сайт, который подтолкнет окончательно к действию.

Оно просто 2 этапное и надо, что бы человеку было интересно дойти до конца.

В целом это сайт продажник.

Проблема, что ЦА не всегда с компом дружит, а надо загружать фотки и делать какие то действия.

Может подскажите как можно это обойти или обыграть.

Что требуется от Вас

1) изучить 2 сайта (лендинга) и понять, что из себя представляет продаваемая услуга

2) Выслушать идею по поводу того, как я продвигать это думаю

3) оценить и дать свой комментарии. Тут как раз интересен именно взгляд маркетолога и знания.

4) помочь упаковать идею продвижения и саму услугу.

5) написать текст листовки a4 или двойной a4 тут Ваш опыт опять же нужен

6) приготовить текст на посадочную страницу под этих людей.

С вас оценка бюджета.

Я понимаю, что тяжело оценить фронт работы не зная его. Но тут я не хочу всю идею выкладывать.

Берем из расчета затраченного времени.

подготовка 3-4 часа

написания 2 текстов (по 2-4 листа А4)

Консультация.

Мне надо понять порядок цен, что бы понимать фронт затрат