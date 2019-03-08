Продающий текст для лендинга

Продающие текстыЗавершен10 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен продающий текст для одностраничника. Тематика - приглашение в партнёрскую реферальную программу.

Ищу копирайтера, который в общих чертах разбирается в теме ЗОЖ, wellness.

Обязательно иметь примеры выполненных работ. Все подробности будут даны выбранному исполнителю.

5 лет назад
svetlanalapatiev
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$25
2 дня
WMZ
Я очень довольна сотрудничеством. Алексей очень быстро написал черновой текст, и доработал его, учтя все мои пожелания, за что ему огромное спасибо. Однозначно рекомендую.
Сотрудничеством вполне доволен. Большое спасибо!
  • Похожие заказы

  • Написать 10 отзывов

    Здравствуйте, нужно написать 10 живых отзывов к моим продуктам. Есть у меня 5 продуктов и нужно в хаотичном порядке написать 10 отзывов на 5 продуктов (некоторые продукты по 3 отзыва некоторые по одному отзыву. Что ...

    Продающие тексты38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать текст для лендинга, посвященного фахверковым домам.

    Большая просьба, отклики только от  тех,  кто что-то понимает в строительстве и отделке:) "Продающий" текст для лендинга, посвященного фахверковым домам,  список ключевых фраз будет.  Размер на пять экранов страницы.

    Продающие тексты13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен маркетолог + копирайтер

    Есть одна бизнес идея.  Ее надо красиво упаковать (сформулировать утп  и преимущества) и написать  1) продающую листовку, которая будет вручаться ЦА с краткими описанием того почему надо воспользоваться данным предложением.  2)  Текст на сайт, который подтолкнет окончательно ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен креативный текст

    Мне нужен креативный рассказ от первого лица на заданную тему. Все детали в личной переписке. Обращаю внимание что мне нужна именно [b]интересно написанная, эмоциональная история.[/b] Ничего общего со стандартными сеошными текстами, плотностью ключевых слов, заголовками и ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Продающие текста для видео

    Компания iCase. Занимаемся ремонтом Apple техники и продаем чехлы и аксессуары для iphone. Инстаграм: ufa_icase.  Сайт : icase-service.ru  Задание: Придумать продающие текста для нового видео Тема текстов: 1. Качественный Ремонт айфон 2. Качественный Ремонт макбук 3. Качественные аксессуары для iPhone 4. Большой выбор ...

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переписка в Линкедин

    Необходима переписка в Линкедин на английском с группами людей по определнным параметрам. Все детали и скрипты предаставлю. Задание разовое.  Оплата по результату.  Желательно аккуратная девочка с быстрой скоростью работы.

    Продающие тексты6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен толковый и опытный копирайтер

    Составить текст для объявления об услугах выездной химчистки.  Указать наши преимущества (оперативный выезд, низкие цены, при большом объеме работ скидка, использование ТОЛЬКО качественной химии, описание используемой техники), прайс.  Всю информацию предоставим отдельно исполнителю.  Цена договорная.

    Продающие тексты18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад