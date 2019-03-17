Текст для Лендинга (пре-лендинга). IT тематика

Нужен текст на Пре-лендинг, который хорошей историей рекламирует основной продукт (в IT сфере).

Т.е. нужен текст в виде поста в блоге от простого парня, который начал пользоваться замечательным

продуктом и у него все стало хорошо, он стал хорошо зарабатывать итд.

Подробнее мою идею опишу исполнителю.

И если вы сможете предложить другую идею для подобного пре-лендинга, то тоже закажу статью и по ней.