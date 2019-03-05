Текст для лендинга

Продающие текстыЗакрыт9 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Коллеги!

Нужен текст для лендинга адвоката в Москве. С разработкой структуры. Размер - 5-6 экранов.

В заявке: цена (в российских рублях), срок, примеры работ (именно текст для лендинга, в идеале - юридической тематики).

Слишком дорогие предложения не подойдут. Бюджет ограничен.

5 лет назад
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Коммерческое предложение

    Необходимо коммерческое предложение для имейл рассылки туристическим агентствам и операторам от службы трансферов по Италии taxigo.online. На русском языке. Должно быть четкое, свежее и понятное предложение. Детали и выгоды нашего предложения сообщу исполнителю. Нужна стоимость и сроки.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать продающий текст для лендинга

    $10

    Необходимо написать продающий текст для лендинга для наружной цифровой рекламы в Москве. ·        Текст 2500 знаков на 8 блоков сайта ·        Оплата за текст – 600 руб ·        Пишем по существу, без воды. ·        Текст должен быть достаточно строгим и серьезным – ...

    Продающие тексты2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать уникальный текст description

    Нужно будет написать текст уникальный плюс привлекательный для глаз клиентов description. Тематика оценка и экспертиза Бюджет 50 руб./1  Объем приблизительно 5 Оплата: Яндекс деньги.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Апартаменты на airbnb

    Добрый день . Нужно написать новое описание апартаментов,посёлка Dobra Voda  и Черногории, Не большие статьи,т.к. количество знаков ограничено. Фотографии и старое описание Вы найдете набрав  dilen.info С уважением Дмитрий Шевченко.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Текст для Лендинга (пре-лендинга). IT тематика

    Нужен текст на Пре-лендинг, который хорошей историей рекламирует основной продукт (в IT сфере). Т.е. нужен текст в виде поста в блоге от простого парня, который начал пользоваться замечательным продуктом и у него все стало хорошо, он ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Продающий текст для лендинга

    Нужен продающий текст для одностраничника. Тематика - приглашение в партнёрскую реферальную программу. Ищу копирайтера, который в общих чертах разбирается в теме ЗОЖ, wellness. [b]Обязательно иметь примеры выполненных работ. [/b]Все подробности будут даны выбранному исполнителю.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад