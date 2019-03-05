Необходимо написать продающий текст для лендинга для наружной цифровой рекламы в Москве.

· Текст 2500 знаков на 8 блоков сайта

· Оплата за текст – 600 руб

· Пишем по существу, без воды.

· Текст должен быть достаточно строгим и серьезным – целевая аудитория на цифровую рекламу – это респектабельные

бизнесмены, которые разбираются в современных технологиях. Стоимость наружки начинается от 250 000 рублей, поэтому судите сами.

· Срок написания – сегодня до 22 ч

· Желательно чтобы у вас был опыт написания текстов на подобные тематики

· Выбираются кандидаты только с опытом, поэтому обязательно высылать примеры СВОИХ работ по подобной тематике

В приложении ТЗ и информация о наружной рекламе, часть статей есть в интернете по этой теме.

Большая к вам просьба - ПИШИТЕ, ТОЛЬКО ЕСЛИ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ! ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ - НЕ ПИШИТЕ!