Нужно будет написать текст уникальный плюс привлекательный для глаз клиентов description. Тематика оценка и экспертиза Бюджет 50 руб./1 Объем приблизительно 5 Оплата: Яндекс деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать продающий текст для лендинга для наружной цифровой рекламы в Москве.
· Текст 2500 знаков на 8 блоков сайта
· Оплата за текст – 600 руб
· Пишем по существу, без воды.
· Текст должен быть достаточно строгим и серьезным – целевая аудитория на цифровую рекламу – это респектабельные
бизнесмены, которые разбираются в современных технологиях. Стоимость наружки начинается от 250 000 рублей, поэтому судите сами.
· Срок написания – сегодня до 22 ч
· Желательно чтобы у вас был опыт написания текстов на подобные тематики
· Выбираются кандидаты только с опытом, поэтому обязательно высылать примеры СВОИХ работ по подобной тематике
В приложении ТЗ и информация о наружной рекламе, часть статей есть в интернете по этой теме.
Большая к вам просьба - ПИШИТЕ, ТОЛЬКО ЕСЛИ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ! ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ - НЕ ПИШИТЕ!
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