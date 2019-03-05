Написать продающий текст для лендинга

$10
Продающие текстыЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Необходимо написать продающий текст для лендинга для наружной цифровой рекламы в Москве.

·        Текст 2500 знаков на 8 блоков сайта

·        Оплата за текст – 600 руб

·        Пишем по существу, без воды.

·        Текст должен быть достаточно строгим и серьезным – целевая аудитория на цифровую рекламу – это респектабельные

бизнесмены, которые разбираются в современных технологиях. Стоимость наружки начинается от 250 000 рублей, поэтому судите сами.

·        Срок написания – сегодня до 22 ч

·        Желательно чтобы у вас был опыт написания текстов на подобные тематики

·        Выбираются кандидаты только с опытом, поэтому обязательно высылать примеры СВОИХ работ по подобной тематике

В приложении ТЗ и информация о наружной рекламе, часть статей есть в интернете по этой теме.

Большая к вам просьба - ПИШИТЕ, ТОЛЬКО ЕСЛИ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ! ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ - НЕ ПИШИТЕ!

5 лет назад
KristinaOrlova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад