Написать продающий текст

Необходимо опробовать и составить описание интернет-ресурса. Для жителей Украины.
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Приглашаем на работу людей с наличием свободного времени. Работа простая. Нужно печатать текст. Оплата происходит несколькими частями.
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