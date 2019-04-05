Коммерческое предложение

Продающие текстыЗавершен10 заявок472 просмотра
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Необходимо коммерческое предложение для имейл рассылки туристическим агентствам и операторам от службы трансферов по Италии taxigo.online.

На русском языке.

Должно быть четкое, свежее и понятное предложение.

Детали и выгоды нашего предложения сообщу исполнителю.

Нужна стоимость и сроки.

5 лет назад
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$15
3 дня
WMZ
Всё хорошо, рекомендую
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