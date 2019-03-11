Нужно написать несколько страниц для моего сайта

Коллеги! Нужен текст для лендинга адвоката в Москве. С разработкой структуры. Размер - 5-6 экранов. В заявке: цена (в российских рублях), срок, примеры работ (именно текст для лендинга, в идеале - юридической тематики). Слишком дорогие предложения не подойдут. ...
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Здравствуйте, нужен крутой человек который генерирует продающий текст. Это будут статистические страницы на которых я буду выводить информацию о своих услугах. Каждая страница на отдельной странице.
Вы должны очень хорошо владеть СЛОВОМ - ибо это самый важный навык который мне нужен в моих статьях.
Требование только одно, качественный и понятный текст для простого человека в возрасте 20-50 лет.
Задача:
Я буду давать примерно что я хочу видеть на странице какие разделы должны бить (какой текст или мысль будет в этом разделе). Ваша задача классно преподнести. Что бы текст прям вызвал чувство что я именно тот человек который может решить задачу (цинично хвалить меня там не нужно) и сделать это круто. И как вы поняли уникальность тут вообще не важна. А по объему нужно написать именно столько-сколько нужно, а не раздуть до текстовой портянки.
Тематика IT, разработка сайтов и web приложений.
На данный момент нужно расписать 4 мои услуги. Если вы до конца прочитали и вам интересен проект в отклике в самом начале пишите фразу Митя я все понял/а
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