Нужно написать несколько страниц для моего сайта

Здравствуйте, нужен крутой человек который генерирует продающий текст. Это будут статистические страницы на которых я буду выводить информацию о своих услугах. Каждая страница на отдельной странице.

Вы должны очень хорошо владеть СЛОВОМ - ибо это самый важный навык который мне нужен в моих статьях.

Требование только одно, качественный и понятный текст для простого человека в возрасте 20-50 лет.

Задача:

Я буду давать примерно что я хочу видеть на странице какие разделы должны бить (какой текст или мысль будет в этом разделе). Ваша задача классно преподнести. Что бы текст прям вызвал чувство что я именно тот человек который может решить задачу (цинично хвалить меня там не нужно) и сделать это круто. И как вы поняли уникальность тут вообще не важна. А по объему нужно написать именно столько-сколько нужно, а не раздуть до текстовой портянки.

Тематика IT, разработка сайтов и web приложений.

На данный момент нужно расписать 4 мои услуги. Если вы до конца прочитали и вам интересен проект в отклике в самом начале пишите фразу Митя я все понял/а