Нужно написать несколько страниц для моего сайта

Продающие текстыЗавершен5 заявок175 просмотров
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Здравствуйте, нужен крутой человек который генерирует продающий текст. Это будут статистические страницы на которых я буду выводить информацию о своих услугах. Каждая страница на отдельной странице. 

Вы должны очень хорошо владеть СЛОВОМ - ибо это самый важный навык который мне нужен в моих статьях.

Требование только одно, качественный и понятный текст для простого человека в возрасте 20-50 лет.

Задача: 

Я буду давать примерно что я хочу видеть на странице какие разделы должны бить (какой текст или мысль будет в этом разделе). Ваша задача классно преподнести. Что бы текст прям вызвал чувство что я именно тот человек который может решить задачу (цинично хвалить меня там не нужно) и сделать это круто. И как вы поняли уникальность тут вообще не важна. А по объему нужно написать именно столько-сколько нужно, а не раздуть до текстовой портянки.

Тематика IT, разработка сайтов и web приложений.

На данный момент нужно расписать 4 мои услуги. Если вы до конца прочитали и вам интересен проект в отклике в самом начале пишите фразу Митя я все понял/а

5 лет назад
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
llanalu
60 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$40
8 дней
Светлана оказалась достойным исполнителем, учитывает все пожелания. Если что то сделано не так или вообще не в ту сторону двигалась - переделывает без лишних слов. Очень понравилось что делает быстро и что самое главное КАЧЕСТВЕННО!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Интересный проект. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!
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