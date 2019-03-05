Сквозной текст для интернет-магазина

Написать 2-3 уникальных ёмкостных статьи на тему полезных советов для дома (темы предоставятся) 2000 – 3000 символов каждая. Пожалуйста, укажите стоимость за 1000 символов в вашем ответе.
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